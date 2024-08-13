Иванюшкин Петр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванюшкина Нина Федоровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Иванюшкин Виктор ДОБАВИТЬ Петрович
Мать ребёнка: Андреева Матрена Яковлевна
Смерть
1980