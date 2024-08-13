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Иванюшкин Петр Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Иванюшкин Никита Миронович

Мать: Иванюшкина (Ходакова) Агрипина Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванюшкина Нина Федоровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Иванюшкин Виктор ДОБАВИТЬ Петрович

Мать ребёнка: Андреева Матрена Яковлевна

Смерть
1980

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