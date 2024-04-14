Сталирова Лолита Сталирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сталирова Лолита Сталирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

aH
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1964

Отец: Столяров Виктор Иванович

Мать: Пичугена Жанна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насиров Рома Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Павел Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дадашев Азад Алишах

Рождение ребёнка
19.06.1985

Дочь: Панкратова Анна Павловна

Отец ребёнка: Панкратов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
21.11.1990

Сын: Дадашев АлиБала Азад

Отец ребёнка: Дадашев Азад Алишах

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