Сталирова Лолита Сталирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дадашев Азад Алишах
Рождение ребёнка
19.06.1985
Дочь: Панкратова Анна Павловна
Отец ребёнка: Панкратов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.11.1990
Сын: Дадашев АлиБала Азад
Отец ребёнка: Дадашев Азад Алишах