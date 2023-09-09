Терпигорьев Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпигорьев Александр Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1974

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1974

Отец: Терпигорьев Валентин Леонидович

Мать: не указана

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