Русу Мария Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русу Мария Мартынова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

27.02.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Русу Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Русу Матвей Адамов

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русу Матвей Адамов

Смерть
27.02.1893
38 лет 9 месяцев, чахотка
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