Русу Мария Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1855
Дата смерти27.02.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Отец ребёнка: Русу Матвей Адамов
Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русу Матвей Адамов
Смерть
27.02.1893
38 лет 9 месяцев, чахотка