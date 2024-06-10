Костюченко Вера Симонова 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко Вера Симонова

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко (Костюк) Василий Андреев

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Василий Андреев

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Наталья Васильева

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Василий Андреев

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Татьяна Василиева

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Василий Андреев

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Домникия Васильева

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Василий Андреев

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Василий Андреев

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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