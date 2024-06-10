Костюченко Вера Симонова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Василий Андреев
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Наталья Васильева
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Василий Андреев
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Татьяна Василиева
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Василий Андреев
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Домникия Васильева
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Василий Андреев
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Василий Андреев
Смерть
Неизвестно