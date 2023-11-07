(Дрожжина) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дрожжина) Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич

Мать: Дрожжина Елена Фетисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестер Иванович

Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Григорий Нестерович

Отец ребёнка: Нестер Иванович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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