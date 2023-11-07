(Дрожжина) Екатерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестер Иванович
Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Григорий Нестерович
Отец ребёнка: Нестер Иванович
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно