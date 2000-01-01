Волкова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Волков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Волков Александр Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сокур Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Иван Яковлевич

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