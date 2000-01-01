Волкова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Волков Александр Иванович
Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сокур Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Иван Иванович
Отец ребёнка: Волков Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно