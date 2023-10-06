Митусов Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митусов Степан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1811

Сын: Митусов Петр Степанович

Мать ребёнка: Митусова Екатерина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1814

Сын: Митусов Николай Степанович

Мать ребёнка: Митусова Екатерина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митусова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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