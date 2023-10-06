Митусов Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1811
Мать ребёнка: Митусова Екатерина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1814
Сын: Митусов Николай Степанович
Мать ребёнка: Митусова Екатерина Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно