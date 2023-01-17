Замотин Прокофий Никитич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
18 семья в 1816 82 в 1830
Рождение ребёнка
1807
Сын: Замотин Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Замотина Анисья Алексеевна
22 семья в рев.1850 20 в рев.1858 102 в 1864 года исповедка
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Елена Прокофьевна
Мать ребёнка: Замотина Анисья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1830