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Замотин Прокофий Никитич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1782

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
18 семья в 1816 82 в 1830
Рождение ребёнка
1807

Сын: Замотин Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Замотина Анисья Алексеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
22 семья в рев.1850 20 в рев.1858 102 в 1864 года исповедка
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Елена Прокофьевна

Мать ребёнка: Замотина Анисья Алексеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замотина Анисья Алексеевна

Смерть
До 1830
Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
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