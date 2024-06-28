Лозовая Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гуренко Дорош (Лозовая) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Лозовой Герасим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Калиниченко (Лозовая) Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Лозовой Герасим Тимофеевич
Копанки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно