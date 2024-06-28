Лозовая Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лозовая Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гуренко Дорош (Лозовая) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Лозовой Герасим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Калиниченко (Лозовая) Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Лозовой Герасим Тимофеевич

Копанки, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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