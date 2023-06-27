Аверина Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1953

Дочь: Кадильникова Валентина Валентиновна

Отец ребёнка: Аверин Валентин Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверин Николай Валентинович

Отец ребёнка: Аверин Валентин Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверина Любовь Валентиновна

Отец ребёнка: Аверин Валентин Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверина Нина Валентиновна

Отец ребёнка: Аверин Валентин Фёдорович

Смерть
Неизвестно