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Смирнов Михаил Филатович

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Место рождения

г. Галич Костромская обл. (?)

Дата рождения

1869

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Смирнов Феофилакт (Филат) Гаврилов

Мать: Смирнова Параскева Гаврилова

г. Галич Костромская обл. (?)
Бракосочетание
02.02.1892

Жена: Смирнова Мария Ивановна

Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Высоких Мария Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Смирнов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1899

Дочь: Царева Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

г. Галич Костромская обл. (?)
Рождение ребёнка
06.05.1903

Сын: Смирнов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Работа или профессия
С 1923
Екатерининский канал, дом 6
маляр | Петро...торг
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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