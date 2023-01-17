Смирнов Михаил Филатович
Место рожденияг. Галич Костромская обл. (?)
Дата рождения1869
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
г. Галич Костромская обл. (?)
Бракосочетание
02.02.1892
Жена: Смирнова Мария Ивановна
Галич, город Галич, Костромская область
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Высоких Мария Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Смирнов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1899
Дочь: Царева Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
г. Галич Костромская обл. (?)
Рождение ребёнка
06.05.1903
Сын: Смирнов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Работа или профессия
С 1923
Екатерининский канал, дом 6
маляр | Петро...торг
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1941