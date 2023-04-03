Акинин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиМежду 1846 и 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Акинин Герасим
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Акинин Яков
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1843
Сын: Акинин Василий
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1847
Сын: Акинин Сергей
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1846 и 1848