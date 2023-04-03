Акинин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинин Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Между 1846 и 1848

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Между 1795 и 1799 г.р.

Жена

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Акинин Герасим

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1839

Сын: Акинин Яков

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1843

Сын: Акинин Василий

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1847

Сын: Акинин Сергей

Мать ребёнка: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1846 и 1848
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