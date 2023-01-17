Свиридова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Сын: Свиридов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Свиридов Василий Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Александр Иванович

Отец ребёнка: Свиридов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Василий Александрович

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