Копылова (Перфильева) Наталья
Место рождения
Дата рождения22.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1975
Бракосочетание
07.06.2000
Муж: Копылов Василий
Мамоны, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Администрация Мамонского МО
Рождение ребёнка
13.10.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копылов Василий
Рождение ребёнка
17.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копылов Василий