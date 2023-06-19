Копылова (Перфильева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Перфильева) Наталья

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Место рождения

Максимовщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

22.12.1975

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1975

Отец: Перфильев Петр Михайлович

Мать: Перфильева Татьяна Прокопьевна

Максимовщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
07.06.2000

Муж: Копылов Василий

Мамоны, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Администрация Мамонского МО
Рождение ребёнка
13.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Василий

Рождение ребёнка
17.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Василий