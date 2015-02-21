Губарев Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарев Алексей Александрович

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Место рождения

Гвардейцы, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.03.1931

Дата смерти

21.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Гвардейцы, Борский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 1931
Гвардейцы, Борский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 1941
Химки, Химки, Московская область
Место жительства
С 1945
д. Крюково, Московская область РСФСР
Место жительства
С 1957 по 2015
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.02.2015
Москва, город федерального значения Москва
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