Губарев Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения29.03.1931
Дата смерти21.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931
Место жительства
С 1941
Химки, Химки, Московская область
Место жительства
С 1945
д. Крюково, Московская область РСФСР
Место жительства
С 1957 по 2015
Смерть
21.02.2015