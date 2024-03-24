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Симанов Ермило Степанович

Место рождения

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Симанов Степан Афанасьевич

Мать: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Симанов Петр Ермилович

Мать ребёнка: Симанова Степанида Никифоровна

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симанова Степанида Никифоровна

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Третья ревизия 1762 года (РГАДА 350-2-1637, 350-2-1638, 350-2-1639) села Златоустовского государственные черносошные крестьяне (Златоустовский приход, РГАДА 350-2-1639) села Златоустовского деревн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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