Симанов Ермило Степанович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Симанов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Симанова Степанида Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Третья ревизия 1762 года (РГАДА 350-2-1637, 350-2-1638, 350-2-1639) села Златоустовского государственные черносошные крестьяне (Златоустовский приход, РГАДА 350-2-1639) села Златоустовского деревн... Показать все
Смерть
Неизвестно