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Стефан Трофимович

Место рождения

Теребетова, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Теребетова, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
20.01.1906 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.01.1906 Брагина крестьянин Тимофей Михайлович Теребетова крестьянская девица Анна Трофимовна по жениху Брагина крестьянин Василий Андреевич по жениху Юхновщина крестьянин Т... Показать все
Смерть
Неизвестно