Стефан Трофимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
20.01.1906 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.01.1906 Брагина крестьянин Тимофей Михайлович Теребетова крестьянская девица Анна Трофимовна по жениху Брагина крестьянин Василий Андреевич по жениху Юхновщина крестьянин Т... Показать все
Смерть
Неизвестно