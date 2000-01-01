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Колодкин Игорь Николаевич
Колодкин Игорь Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Колодкин Николай Иванович
1923 г.р.
Мать
Колодкина (Лифантова) Мария Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Колодкин Николай Иванович
Мать:
Колодкина Мария Александровна
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