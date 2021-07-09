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Широкова Таисия Данииловна
Широкова Таисия Данииловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.2021
Пол
Женский
Отец
Тухватулин Даниил Васильевич
1995 г.р.
Мать
Широкова Анита Александровна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2021
Отец:
Тухватулин Даниил Васильевич
Мать:
Широкова Анита Александровна
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