Довгаль (Скляренко) Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Скляренко Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1925
Дочь: Ткаченко Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Довгаль Константин Емельянович
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945