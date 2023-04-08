Довгаль (Скляренко) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгаль (Скляренко) Наталья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Скляренко Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1925

Дочь: Ткаченко Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Довгаль Константин Емельянович

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довгаль Константин Емельянович

Смерть
1945
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