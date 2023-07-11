Епимова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епимова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Пантелеймонов Лазарь

Отец ребёнка: Егоров Пантелеймон

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Пантелеймонова Ксения

Отец ребёнка: Егоров Пантелеймон

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Пантелеймонова Параскева

Отец ребёнка: Егоров Пантелеймон

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Пантелеймонов Илья

Отец ребёнка: Егоров Пантелеймон

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеймонова Дарья

Отец ребёнка: Егоров Пантелеймон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Пантелеймон

Смерть
Неизвестно