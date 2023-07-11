Епимова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Пантелеймонов Лазарь
Отец ребёнка: Егоров Пантелеймон
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Пантелеймонова Ксения
Отец ребёнка: Егоров Пантелеймон
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Пантелеймонова Параскева
Отец ребёнка: Егоров Пантелеймон
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Пантелеймонов Илья
Отец ребёнка: Егоров Пантелеймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеймонова Дарья
Отец ребёнка: Егоров Пантелеймон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Пантелеймон
Смерть
Неизвестно