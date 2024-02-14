Мухамедзянов Рахимзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедзянов Рахимзян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамедзянова Бибинур

Рождение ребёнка
21.01.1924

Сын: Мухамедзянов Хуззят

Мать ребёнка: Мухамедзянова Бибинур

Смерть
Неизвестно

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