Балейкина (Хренова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1919
Дата смерти04.03.1993
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1919
Отец: Хренов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Корчагина Зоя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балейкин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балейкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
04.03.1993