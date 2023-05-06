Балейкина (Хренова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балейкина (Хренова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1919

Дата смерти

04.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1919

Отец: Хренов Иван Тимофеевич

Мать: Хренова Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Корчагина Зоя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балейкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балейкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балейкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
04.03.1993