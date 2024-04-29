Дудин Косьма Николаев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудин Косьма Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Уракова (Дудина) Елена Космина

Мать ребёнка: не указана

Олма-Шойская, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
В метрике рождения сына Константина записана как Ксения. Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 268об-269, №113)

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