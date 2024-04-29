Дудин Косьма Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Уракова (Дудина) Елена Космина
Мать ребёнка: не указана
Олма-Шойская, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
В метрике рождения сына Константина записана как Ксения. Запись в МК 1906 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 268об-269, №113)