Ильенко Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильенко Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильенко Прасковья Парамоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильенко Елена Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурина Анна Никитична

Мать ребёнка: Ильенко Прасковья Парамоновна

Смерть
Неизвестно
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