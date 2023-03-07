Красилова (Гетманова) Светлана
Место рождения
Дата рождения09.04.1971
ПолЖенский
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1971
Отец: Гетманов Анатолий
Мать: Лидия
Рождение ребёнка
18.03.1991
Дочь: Зотова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Красилов Алексей Алексеевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Красилов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Красилов Алексей Алексеевич