Красилова (Гетманова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красилова (Гетманова) Светлана

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

09.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1971

Отец: Гетманов Анатолий

Мать: Лидия

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.03.1991

Дочь: Зотова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Красилов Алексей Алексеевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Красилов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Красилов Алексей Алексеевич

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