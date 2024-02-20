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Вениаминова Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вениаминов Стефан Данилов

Рождение ребёнка
17.01.1797

Сын: Вениаминов Василий Стефанов

Отец ребёнка: Вениаминов Стефан Данилов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Диакон Вениаминов Павел Стефанов

Отец ребёнка: Вениаминов Стефан Данилов

Рождение ребёнка
?.10.1806

Сын: Вениаминов Николай Стефанов

Отец ребёнка: Вениаминов Стефан Данилов

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1845

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