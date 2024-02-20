Вениаминова Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1797
Сын: Вениаминов Василий Стефанов
Отец ребёнка: Вениаминов Стефан Данилов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Диакон Вениаминов Павел Стефанов
Отец ребёнка: Вениаминов Стефан Данилов
Рождение ребёнка
?.10.1806
Сын: Вениаминов Николай Стефанов
Отец ребёнка: Вениаминов Стефан Данилов
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1845