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Софронова Акулина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1926

Сын: Софронов Николай Петрович

Отец ребёнка: Софронов Пётр

Рождение ребёнка
26.11.1930

Дочь: Софронова Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Софронов Пётр

Рождение ребёнка
05.06.1938

Дочь: Степанова Вера

Отец ребёнка: Софронов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софронов Пётр

Смерть
Неизвестно