Софронова Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1926
Сын: Софронов Николай Петрович
Отец ребёнка: Софронов Пётр
Рождение ребёнка
26.11.1930
Дочь: Софронова Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Софронов Пётр
Рождение ребёнка
05.06.1938
Дочь: Степанова Вера
Отец ребёнка: Софронов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Софронов Пётр
Смерть
Неизвестно