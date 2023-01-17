Знаменская (Лапина) Анна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1920
Сын: Знаменский Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Знаменский Григорий Максимович
Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно