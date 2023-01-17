Знаменская (Лапина) Анна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская (Лапина) Анна Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1920

Сын: Знаменский Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Знаменский Григорий Максимович

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Григорий Максимович

Смерть
Неизвестно
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