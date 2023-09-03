Савина Людмила Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Людмила Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1970

Отец: Дурноступов Леонтий

Мать: Дурноступова Нина Стеавновна

Рождение ребёнка
08.11.1995

Сын: Иванов Данил Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Юрьевич

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.01.2010

Дочь: Савина Алиса Владимировна

Отец ребёнка: Савин Владимир Викторович

Омск, город Омск, Омская область
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