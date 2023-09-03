Савина Людмила Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1970
Отец: Дурноступов Леонтий
Рождение ребёнка
08.11.1995
Отец ребёнка: Иванов Павел Юрьевич
Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.01.2010
Дочь: Савина Алиса Владимировна
Отец ребёнка: Савин Владимир Викторович
Омск, город Омск, Омская область