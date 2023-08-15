Ахметгалиев Мухаметвагиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметгалиев Мухаметвагиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметгали

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметгалиева Салима

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметгалиева Салима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметгалиева Салима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметгалиева Салима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметгалиева Салима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметгалиева Салима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметгалиева Салима

Смерть
Неизвестно
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