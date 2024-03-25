Кашникова Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1966
Рождение ребёнка
25.08.2005
Дочь: Смирнова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.?
Сын: Кашников Василий Александрович
Отец ребёнка: Кашников Александр
Петровский, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашников Александр
Бракосочетание
Неизвестно