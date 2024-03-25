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Кашникова Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1966

Отец: Бирюков Владимир Иванович

Мать: Бирюкова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.2005

Дочь: Смирнова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
08.02.?

Сын: Кашников Василий Александрович

Отец ребёнка: Кашников Александр

Петровский, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Николаевич

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