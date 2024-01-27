Семёнов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Семёнов (Китаец) Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Чернова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
05.05.1939
Сын: Семёнов Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Чернова Антонина Михайловна
Смерть
Неизвестно