Семёнов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Семёнов (Китаец) Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
05.05.1939

Сын: Семёнов Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернова Антонина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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