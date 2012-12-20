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Топоркова Вероничка Евгеньевна
Топоркова Вероничка Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.12.2012
Пол
Женский
Отец
Топорков Евгений Николаевич
1987 г.р.
Мать
Шарапова Мария Сергеевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2012
Отец:
Топорков Евгений Николаевич
Мать:
Шарапова Мария Сергеевна
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