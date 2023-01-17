(Куцабенкова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куцабенкова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куцабенков Дмитрий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Место жительства
Неизвестно
Юры, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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