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(Куцабенкова) Анна Дмитриевна
(Куцабенкова) Анна Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Куцабенков Дмитрий
Мать
?
Муж
?
Дети
?
?
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Куцабенков Дмитрий
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
?
Отец ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
Место жительства
Неизвестно
Юры
, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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