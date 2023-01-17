Бобринская (Львова) Варвара Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1864
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922 по 1940
г. Париж, Франция
Смерть
1940
г. Турне, Бельгия