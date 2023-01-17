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Пономарев Михайло Сафронович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Пономарев Сафрон Иванович

Мать: Пономарева Степанида

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафия Михайловна

Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пономарев Савин Михайлович

Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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