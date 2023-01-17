Пономарев Михайло Сафронович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Пономарев Сафрон Иванович
Мать: Пономарева Степанида
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафия Михайловна
Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пономарев Савин Михайлович
Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Петр Михайлович
Мать ребёнка: Пономарева Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно