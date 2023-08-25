Сельменская Лукия Андронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1881 ст.
Дочь: Никитина Евгения Никонорова
Отец ребёнка: Сельменский Никонор Димитриев
Черемисская, Каменский, Свердловская область
Метрическая книга Екатеринбургской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви села Шаблишского Камышловского уезда на 1880-1884 годы ф.226, оп.20, д.80, стр.102
Смерть
Неизвестно