Сельменская Лукия Андронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельменская Лукия Андронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1881 ст.

Дочь: Никитина Евгения Никонорова

Отец ребёнка: Сельменский Никонор Димитриев

Черемисская, Каменский, Свердловская область
Метрическая книга Екатеринбургской Духовной Консистории Михайло-Архангельской церкви села Шаблишского Камышловского уезда на 1880-1884 годы ф.226, оп.20, д.80, стр.102
Смерть
Неизвестно
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