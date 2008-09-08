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Марамзин Александр Петрович

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Место рождения

Кировская обл Лебяжский р-р д.Желтенки

Дата рождения

18.02.1949

Дата смерти

08.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1949

Отец: Марамзин Пётр

Мать: Марамзина Анастасия

Кировская обл Лебяжский р-р д.Желтенки
Рождение ребёнка
07.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Смерть
08.09.2008
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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