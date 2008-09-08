Марамзин Александр Петрович
Место рожденияКировская обл Лебяжский р-р д.Желтенки
Дата рождения18.02.1949
Дата смерти08.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1949
Отец: Марамзин Пётр
Мать: Марамзина Анастасия
Кировская обл Лебяжский р-р д.Желтенки
Рождение ребёнка
07.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.09.2008
Похороны
Неизвестно