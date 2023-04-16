Сочнева Вера / Варвара Николавна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочнева Вера / Варвара Николавна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1871 по 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Сочнев Семен / Симеон Касьянович

Отец ребёнка: Сочнев Касьян Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Сочнева Пелагея Касьяновна

Отец ребёнка: Сочнев Касьян Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сочнев Касьян Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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