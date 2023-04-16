Сочнева Вера / Варвара Николавна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Сочнев Семен / Симеон Касьянович
Отец ребёнка: Сочнев Касьян Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Сочнева Пелагея Касьяновна
Отец ребёнка: Сочнев Касьян Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно