Болдин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1892
Дата смерти28.03.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892
Место жительства
С 1914
Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1919
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1930 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1937 по 1937
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1938
г. Винница, Украинская ССР
Место жительства
С 1951 по 1953
Восточно-Сибирский ВО
Место жительства
С 1953 по 1958
Северо-Кавказский ВО
Смерть
28.03.1965
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
По 1965
г. Киев, Украинская ССР