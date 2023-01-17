Болдин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдин Иван Васильевич

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Место рождения

Высокая, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

15.08.1892

Дата смерти

28.03.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокая, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1892
Высокая, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1914
Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1919
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1930 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1937 по 1937
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1938
г. Винница, Украинская ССР
Место жительства
С 1951 по 1953
Восточно-Сибирский ВО
Место жительства
С 1953 по 1958
Северо-Кавказский ВО
Смерть
28.03.1965
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
По 1965
г. Киев, Украинская ССР
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