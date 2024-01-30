Жүнісова Рысжан Шайзадақызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жүнісова Рысжан Шайзадақызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1989

Сын: Жүнісов Ерлан Еркінғазыұлы

Отец ребёнка: Жүнісов Еркінғазы Керейғазыұлы

Рождение ребёнка
28.12.1990

Сын: Жүнісов Ерік Еркінғазыұлы

Отец ребёнка: Жүнісов Еркінғазы Керейғазыұлы

Рождение ребёнка
02.09.1993

Дочь: Жүнісова Макпал Еркінғазықызы

Отец ребёнка: Жүнісов Еркінғазы Керейғазыұлы

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