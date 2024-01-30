Жүнісова Рысжан Шайзадақызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1989
Сын: Жүнісов Ерлан Еркінғазыұлы
Отец ребёнка: Жүнісов Еркінғазы Керейғазыұлы
Рождение ребёнка
28.12.1990
Сын: Жүнісов Ерік Еркінғазыұлы
Отец ребёнка: Жүнісов Еркінғазы Керейғазыұлы
Рождение ребёнка
02.09.1993
Дочь: Жүнісова Макпал Еркінғазықызы
Отец ребёнка: Жүнісов Еркінғазы Керейғазыұлы