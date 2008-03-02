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Шестов Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1938

Дата смерти

02.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1961

Дочь: Коровина Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Шестова Галина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.06.1966

Сын: Шестов Александр Валентинович

Мать ребёнка: Шестова Галина Александровна

Смерть
02.03.2008
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