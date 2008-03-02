Шестов Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1938
Дата смерти02.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1961
Дочь: Коровина Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Шестова Галина Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.06.1966
Сын: Шестов Александр Валентинович
Мать ребёнка: Шестова Галина Александровна
Смерть
02.03.2008