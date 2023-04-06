Булатов Алексей Евлампиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Булатов Евлампий Исидоров
Мать: Булатова Марфа Никитина
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Булатова Евфимия Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Настасья Алексеева
Мать ребёнка: Булатова Евфимия Прохорова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Булатова Евфимия Прохорова
Рождение ребёнка
02.07.1857 ст.
Мать ребёнка: Булатова Евфимия Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858