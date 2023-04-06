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Булатов Алексей Евлампиев

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Булатов Евлампий Исидоров

Мать: Булатова Марфа Никитина

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Булатова Евфимия Прохорова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Настасья Алексеева

Мать ребёнка: Булатова Евфимия Прохорова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Булатов Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Булатова Евфимия Прохорова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1857 ст.

Сын: Булатов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Булатова Евфимия Прохорова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Евфимия Прохорова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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