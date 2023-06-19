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Яковлев Роман

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Место рождения

Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1975

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

1976 г.р.

Дети

1999 г.р.
2000 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1975

Отец: Яковлев Александр

Мать: Яковлева Галина

Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.08.1998

Жена: Яковлева Элла

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1999

Дочь: Статилко Ксения

Мать ребёнка: Яковлева Элла

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.2000

Сын: Яковлев Владислав

Мать ребёнка: Яковлева Элла

Россия
Рождение ребёнка
26.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Элла

Россия
Рождение ребёнка
12.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Элла

Россия