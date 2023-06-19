Яковлев Роман
Место рождения
Дата рождения01.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1975
Отец: Яковлев Александр
Мать: Яковлева Галина
Бракосочетание
28.08.1998
Жена: Яковлева Элла
Рождение ребёнка
28.06.1999
Дочь: Статилко Ксения
Мать ребёнка: Яковлева Элла
Рождение ребёнка
16.07.2000
Сын: Яковлев Владислав
Мать ребёнка: Яковлева Элла
Россия
Рождение ребёнка
26.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Элла
Россия
Рождение ребёнка
12.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Элла
Россия