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Келеваев Марк Савич
Келеваев Марк Савич
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Место рождения
Войница
, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Дата рождения
1837
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Келеваев Сава Иванович
Вычислено 1816 г.р.
Мать
Келеваева Федосья Касьяновна
1816 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
Келеваев Сава Иванович
Мать:
Келеваева Федосья Касьяновна
Войница
, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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