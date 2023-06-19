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Келеваев Марк Савич

Место рождения

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1816 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Келеваев Сава Иванович

Мать: Келеваева Федосья Касьяновна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно