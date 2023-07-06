Журкина Агрофена Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Журкин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Журкин Яков Иванов
Отец ребёнка: Журкин Иван Иванов
Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Журкин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Журкин Иван Иванов
Смерть
Неизвестно