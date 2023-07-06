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Журкина Агрофена Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Журкин Степан Иванович

Отец ребёнка: Журкин Иван Иванов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Журкин Яков Иванов

Отец ребёнка: Журкин Иван Иванов

Сошниковка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Журкин Василий Иванов

Отец ребёнка: Журкин Иван Иванов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Журкин Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Журкин Иван Иванов

Смерть
Неизвестно