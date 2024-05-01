Шехирева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шехирев Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Шехирев Алексей Феодорович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шехирев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Шехирев Алексей Феодорович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич
Отец ребёнка: Шехирев Алексей Феодорович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шехирев Прокопий Алексеевич
Отец ребёнка: Шехирев Алексей Феодорович
Смерть
После 1897