Шехирева ? 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Алексей Феодорович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шехирев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Шехирев Алексей Феодорович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шехирев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Шехирев Алексей Феодорович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич

Отец ребёнка: Шехирев Алексей Феодорович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шехирев Прокопий Алексеевич

Отец ребёнка: Шехирев Алексей Феодорович

Смерть
После 1897

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