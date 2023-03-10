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Женский

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Калинин Егор

Отец ребёнка: Калинин Яков

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Калинин Макар

Отец ребёнка: Калинин Яков

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Калинин Анисим

Отец ребёнка: Калинин Яков

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Калинин Яков

Рождение ребёнка
1835

Сын: Калинин Степан

Отец ребёнка: Калинин Яков

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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