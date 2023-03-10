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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Калинин Егор
Отец ребёнка: Калинин Яков
Рождение ребёнка
1828
Сын: Калинин Макар
Отец ребёнка: Калинин Яков
Рождение ребёнка
1831
Сын: Калинин Анисим
Отец ребёнка: Калинин Яков
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Калинин Яков
Рождение ребёнка
1835
Сын: Калинин Степан
Отец ребёнка: Калинин Яков